إطلاق 120 مليار دينار قروض إسكانية و241 مليار دينار قروض صناعية في ذي قار

2021/04/20 | 19:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، الثلاثاء، عن إطلاق قروض صناعية وتجارية واسكانية وزراعية بقيمة تتجاوز الـ 304 مليار دينار عراقي لأبناء المحافظة.

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وقال الخفاجي على هامش لقائه رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، عبد الكريم الفيصل، بحسب بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 نيسان 2021)، إن "المحافظة حصلت على قروض صناعية وخدمية وترفيهية، بقيمة 241 مليار دينار عراقي، للمستثمرين من ابناء المحافظة والراغبين بتنفيذ مشاريع صناعية او خدمية او استثمارية، وبفائدة منخفضة مع مدة اعفاء تصل الى ثلاث اعوام وبمدة سداد تصل الى خمسة عشر عاماً".

وأكد أن "هذه القروض تأتي ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي، وهي مفتوحة لجميع ابناء المحافظة الراغبين بالاستثمار والعمل في حدود المحافظة".

وكشف الخفاجي عن "تخصيص اكثر من 120 مليار دينار أخرى، ستخصص كقروض اسكانية ضمن مبادرة البنك المركزي، حيث سيجري تمويل صندوق الإسكان في ذي قار بحوالي 79 مليار دينار، تصرف للمواطنين الراغبين بإنشاء وحدات سكنية وبواقع 75 مليون دينار وبمدة تسديد تصل الى 20 عاماً، مع اعفاء من الفوائد، وأيضاً خصصت 59 مليار دينار اخرى لفرع المصرف العقاري وسيتم اقراض الراغبين بإنشاء وحدات اسكانية بمبلغ 100 مليون دينار دون فوائد، أو الراغبين بشراء وحدات سكنية من المجمعات السكنية ، وسيكون تمويل القرض لشراء الوحدة السكنية من المجمعات 125 مليون دينار عراقي بدون فائدة".

واشار الخفاجي الى أن "هناك قروض زراعية بقيمة 17 مليار دينار عراقي اطلقت لفلاحي ومزارعي المحافظة وبإمكانهم ان يتقدموا للحصول عليها من المصارف ذات العلاقة".

ولفت الى أن "البنك المركزي وعد بزيادة قروض محافظة ذي قار بعد نفاد هذه القروض الحالية".

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