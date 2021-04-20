الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع في إحدى الوزارات وسط بغداد

2021/04/20 | 19:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حادث حريق اندلع داخل وزارة الإسكان وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “فرقها تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة كرفانات مخصصة لاستراحة السائقين مشيدة من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال في باحة مبنى وزارة الاسكان في منطقة العلاوي وسط بغداد الكرخ”.

واضاف البيان أن “فرق الدفاع المدني بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء النيران ومنع اتساعها إلى شواغر الوزارة وإنهاء الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

ودعت المديرية، الى “فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر”.

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