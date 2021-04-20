2021/04/20 | 19:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انداع حريق داخل المخزن الرئيس لمؤسسة جمال عرفان الثقافية بمدينة السليمانية اليوم الثلاثاء، بسبب ماس كهربائي، ما ادى الى احتراق المئات من الكتب.

وقال مدير المؤسسة سيروان حمه سعيد لـ PUKmedia، ان الحريق اندلع داخل مخزن المؤسسة الساعة الثالثة عصرا بسبب ماس كهربائي وادى الى اضرار كبيرة.

واضاف حمه سعيد، انه لم يتم معرفة حجم الخسائر حتى الان، الا ان خسائر كبيرة الحقت بالمخزن واحترق العديد من الكتب.

واشار الى ان فرق مركز الدفاع المدني في حي جوارباخ وصلت باسرع وقت الى مكان الحريق ومنعت من انتشاره اكثر والحاق اضرار اكبر بمخزن المؤسسة الرئيسي.

PUKmedia باشیلا جعفر

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق بمؤسسة ثقافية في السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق بمؤسسة ثقافية في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).