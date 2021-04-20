2021/04/20 | 19:23 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة مجموعة من تقارير مراسلي فرانس24 حول العالم.



في مصر: غموض حول مجانية لقاحات كوفيد-19، وفي ليبيا: بدء حملة التطعيم ضد كوفيد-19، في العراق: وزارة الصحة تشترط "بطاقة التلقيح" لتحفيز المواطنين على تلقي اللقاحات، الأردن: طلبة كلية الطب يشاركون في حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، في فلسطين: تخفيف إجراءات الإغلاق أيام قبل شهر رمضان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. غموض حول مجانية لقاحات كوفيد-19) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. غموض حول مجانية لقاحات كوفيد-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).