2021/04/20 | 19:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكرت الحكومة العراقية أن وزارة المالية باشرت بتقديم القروض السريعة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير تمويل المشاريع الاستثمارية الهادفة لمواجهة أزمة السكن، ووفقا لما تضمنته ورقة الإصلاحات البيضاء.وأوضحت وزارة المالية، في بيان لمجلس الوزراء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("المالية" العراقية تنفذ خطة إصلاحات اقتصادية تتضمن قروض سريعة للشركات الصغيرة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("المالية" العراقية تنفذ خطة إصلاحات اقتصادية تتضمن قروض سريعة للشركات الصغيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).