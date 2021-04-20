مالية برلمان كردستان تؤكد موقف الإقليم من تطبيق فقرات الموازنة الاتحادية- عاجل

2021/04/20 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص أكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، هفيدار أحمد، التزام حكومة الإقليم بقانون الموازنة العام للبلاد، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية.وقال أحمد في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "حكومة الإقليم ليس لديها أي توجه او خطوة للتراجع عن اتفاقها مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة، وانما ستلتزم بجميع فقراتها وبنودها التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية".وفي السياق ذاته أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كردستان، عن توجيه وزارة المالية في الاقليم كتابا الى وزارة المالية الاتحادية في بغداد تؤكد فيه الموافقة على تنفيذ الالتزامات المالية في اطار قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2021، معبرة عن اتخاذ الاجراءات الفعلية لهذا الغرض.

وكان عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان بهجت علي، أكد امس الاثنين، أنه بعد نشر قاون الموازنة في الجريدة الرسمية سيذهب وفداً حكومياً من الإقليم إلى بغداد.وقال علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد سيكون فنيا ويلتقي مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية للتباحث حول آلية إرسال المبالغ التي تم تخصيصها الى إقليم كردستان مقابل تسليم الإقليم للحصة المتفق عليها من النفط وعائدات المنافذ".وأضاف أن "الوفد سيذهب إلى بغداد خلال الأيام المقبلة للتفاهم حول آليات تنفيذ قانون الموازنة وتحديداً الفقرة 11 المتعلقة بحصة إقليم كردستان، وسيتم إرسال الأموال بآثر رجعي، حال التوصل لآلية واتفاق بين الطرفين".ونشرت (بغداد اليوم)، يوم الأحد، نص قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 المنشور في جريدة الوقائع الرسمية.وبعد نشر نص قانون الموازنة في الجريدة الرسمية، دخل رسميا حيز التنفيذ للشروع بعمليات الصرف.

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