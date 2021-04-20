بقيمة تتجاوز 300 مليار دينار.. ذي قار تعلن اطلاق قروض جديدة لأبناء المحافظة

2021/04/20 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

محافظ ذي قار يكشف عن اطلاق 120 مليار دينار قروض اسكانية و241 مليار دينار قروض صناعية و17 مليار دينار قروض زراعية لأبناء المحافظة

كشف محافظ ذي قار، الدكتور أحمد غني الخفاجي، اليوم الثلاثاء، 20 نيسان، 2021، عن اطلاق قروض صناعية وتجارية واسكانية وزراعية بقيمة تتجاوز الـ 304 مليار دينار عراقي لأبناء المحافظة.وقال الخفاجي على هامش لقائه السيد رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، الدكتور عبد الكريم الفيصل، أن " المحافظة حصلت على قروض صناعية وخدمية وترفيهية، بقيمة 241 مليار دينار عراقي، للمستثمرين من ابناء المحافظة والراغبين بتنفيذ مشاريع صناعية او خدمية او استثمارية، وبفائدة منخفضة مع مدة اعفاء تصل الى ثلاث اعوام وبمدة سداد تصل الى خمسة عشر عاماً".وأكد أن " هذه القروض تأتي ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي، وهي مفتوحة لجميع ابناء المحافظة الراغبين بالاستثمار والعمل في حدود المحافظة".كما كشف الخفاجي عن تخصيص اكثر من 120 مليار دينار أخرى، ستخصص كقروض اسكانية ضمن مبادرة البنك المركزي، حيث سيجري تمويل صندوق الإسكان في ذي قار بحوالي 79 مليار دينار، تصرف للمواطنين الراغبين بإنشاء وحدات سكنية وبواقع 75 مليون دينار وبمدة تسديد تصل الى 20 عاماً، مع اعفاء من الفوائد، وأيضاً خصصت 59 مليار دينار اخرى لفرع المصرف العقاري وسيتم اقراض الراغبين بإنشاء وحدات اسكانية بمبلغ 100 مليون دينار دون فوائد، أو الراغبين بشراء وحدات سكنية من المجمعات السكنية ، وسيكون تمويل القرض لشراء الوحدة السكنية من المجمعات 125 مليون دينار عراقي بدون فائدة".واشار الخفاجي الى أن " هناك قروض زراعية بقيمة 17 مليار دينار عراقي اطلقت لفلاحي ومزارعي المحافظة وبإمكانهم ان يتقدموا للحصول عليها من المصارف ذات العلاقة".ولفت الى أن " البنك المركزي وعد بزيادة قروض محافظة ذي قار بعد نفاد هذه القروض الحالية".

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