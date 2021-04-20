2021/04/20 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يوجه وزارة التجارة بمواصلة العمل على توفير مواد البطاقة التموينية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:31

واع/

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