2021/04/20 | 19:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).