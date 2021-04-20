قوات اسايش اقليم كوردستان تعتقل 22 ارهابيا

2021/04/20 | 19:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة اسايش اقليم كوردستان عن مخطط لارهابيين في داعش مساء اليوم الثلاثاء، قاموا بتنظيم انفسهم ونفذوا العديد من الاعمال الارهابية، مضيفة انه خلال 22 حملة وعملية متفرقة في السليمانية وكرميان وجمجمال وسيد صادق وبشدر، تمكنت قوات الاسايش من اعتقال 22 ارهابيا ستتم احالتهم الى المحكمة، احد الارهابيين يدعى ابو علي جميلي والي بما تسمى ولاية الفلوجة دخل الى اقليم كوردستان بجواز سفر مزور.

يتبع...

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