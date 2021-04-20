2021/04/20 | 19:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 30 دقیقة

1054 مشاهدة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، اخمادها حريق داخل وزارة الإسكان وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (20 نيسان 2021)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة كرفانات مخصصة لإستراحة السائقين مشيدة من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال في باحة مبنى وزارة الاسكان في منطقة العلاوي وسط بغداد الكرخ".

وأضاف البيان، "حيث بذلت فرق الدفاع المدني جهودا كبيرة لاحتواء النيران ومنع اتساعها الى شواغر الوزارة وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وتابع انه "وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حريق داخل وزارة وسط العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حريق داخل وزارة وسط العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).