أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب نائبي محافظ ذي قار

2021/04/20 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن ابرز الاسماء المرشحة لتولي منصب نائبي محافظ ذي قار .وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "محافظ ذي قار احمد الخفاجي ارسل لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السير الذاتية لأربعة مرشحين يتم اختيار اثنين منهم لتولي منصب نائبي المحافظ بعد سحب صلاحيات النواب السابقين".وأضاف أن "الاسماء الاربعة المرسلة هي (علي الخرساني ،علي الشامي، محمد هادي وحيدر عبد المهدي ) مبينا ان "رئيس مجلس الوزراء سيدرس الأسماء وسيعرضها على مجلس الوزراء لغرض تكليف من يراه مناسب".

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