الجوية يواصل صيامه عن التسجيل ويتعادل سلبياً مع ’’تراكتور’’ في الابطال

2021/04/20 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

واصل فريق الجوية بكرة القدم اليوم الثلاثاء (20 نيسان 2021) صيامه عن التسجيل بتعادل سلبي امام تراكتور الايراني صفر - صفر، في لقاء جرى على الملعب الرئيسي للشارقة الأماراتية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لفرق المجموعة الثانية بدوري ابطال آسيا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن" بداية الشوط الاول لم تشهد الاداء حتى المتوسط وساد التحفظ في خطوط الفريقين ، واستمر غياب الفرص الفعلية على المرميين من دون تأشير أفضلية لطرف على حساب الآخر، ليستمر التعادل السلبي حتى نهاية الشوط".

وأضاف،" ولم يتغير الاداء في الشوط الثاني للفريقين مع استمرار غياب الضغط على المرميين والفرص الفعلية الا القليل منها، واستمر الاداء المتواضع للطرفين حتى نهاية الشوط الثاني والمباراة والنتيجة السلبية".

وبتعادل الفريقين، حافظ الشارقة الاماراتي على الصدرة بـ 4 نقاط يليه تراكتور بثلاث نقاط ، وباختاكور نقطتين وبفارق الاهداف عن الجوية الرابع.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث يلتقي تراكتور مع القوة الجوية، وباختاكور مع الشارقة.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء فوز الشارقة على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع تراكتور 3-3، في حين شهدت الجولة الثانية يوم السبت تعادل تراكتور مع الشارقة 0-0 والقوة الجوية مع باختاكور 0-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

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