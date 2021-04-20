رسمياً.. برشلونة يُؤكد غياب مهاجمه عن مواجهة خيتافي

2021/04/20 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي برشلونة اليوم الثلاثاء، عن إصابة مارتن بريثويت، وذلك ضمن استعدادات الفريق الكتالوني لمواجهة خيتافي يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة يوم السبت الماضي بلقب كأس ملك إسبانيا، بعد تغلبه على أتلتيك بيلباو، وقد شارك بريثويت في هذه المباراة لسبعة دقائق، حيث دخل كبديل في الدقيقة 87، عوضاً عن أنطوان جريزمان الذي سجل أحد أهداف اللقاء.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي، إن،" مارتن بريثويت أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن خلال تدريبات اليوم الثلاثاء، ولن يكون متاحاً للفريق أمام خيتافي، فيما ستعتمد مدة غيابه عن الملاعب على مدى استجابته للتعافي".

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 65 نقطة، ولديه فرصة كبيرة للصعود إلى المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد إذا نجح في تحقيق الفوز على خيتافي يوم الخميس.

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