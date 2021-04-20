2021/04/20 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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اللواء رسول: القبض على مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في سامراء » وكالة الأنباء العراقية
أمن
اليوم, 20:03
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول: القبض على مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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