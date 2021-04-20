الدوري السوبر.. محكمة إسبانية تتخذ قرارا بحق ويفا وفيفا

2021/04/20 | 20:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد، الثلاثاء، بمنع الاتحادين الأوروبي (ويفا) والدولي (فيفا) لكرة القدم، من اتخاذ أي إجراء ضد عملية إطلاق الدوري السوبر الانفصالي الذي فتح "حرباً" في الكرة الأوروبية.

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