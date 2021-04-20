فنزويلا: مادورو يتهم اليسار والحزب الشيوعي بأنهم عملاء للإمبريالية - إرنستو ليون

2021/04/20 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إرنستو_ليون مع مطلع السنة الجديدة، كان هناك تصعيد في الهجمات اللفظية من الحكومة الفنزويلية ضد اليسار الثوري.



هذه الهجمات من قبل الرئيس مادورو ورئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز وجهت بشكل خاص إلى البديل الثوري الشعبي (APR)، وهو منصة سياسية تجمع عدة أحزاب ومنظمات علي يسار حكومة مادورو.



وقد وُجهت اتهامات خطيرة للغاية، بما في ذلك اتهام المعارضة اليسارية بالتواطؤ مع الإمبريالية الأمريكية.حتى الآن ......





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