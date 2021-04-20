2021/04/20 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني طالبت محكمة تجارية إسبانية، اليوم الثلاثاء، في حكم أولي، الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والاتحاد الأوروبي “اليويفا” بعدم عرقلة جهود 12 ناديا بارزا في أوروبا لتأسيس دوري خاص.ولم يتضح على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة إسبانية تطالب “الفيفا” و”اليويفا” بعدم عرقلة دوري السوبر الأوروبي المركز الخبري الوطني.

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