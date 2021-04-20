2021/04/20 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزارة التجارة بمواصلة العمل على توفير مواد البطاقة التموينية.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني”، ان “رئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه جديد من الكاظمي لوزارة التجارة المركز الخبري الوطني.

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