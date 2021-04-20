تفكيك مخطط ’كبير’ لداعش في عدد مناطق إقليم كردستان.. واعتقال 22 عنصر بينهم ’والي الفلوجة’

2021/04/20 | 20:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت مؤسسة الاسايش العامة في اقليم كردستان، الثلاثاء، عن احباطها مخططاً وصفته بـ "ألكبير"، يقف خلفه تنظيم "داعش" من إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات مختلفة، موضحة انها استطاعت في 22 حملة وعملية منفصلة في السليمانية وكرميان وجمجمال وسيد صادق وبشدر تفكيك خلية للتنظيم واعتقال أفرادها الـ22 أحدهم قيادي بارز.

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وذكرت المؤسسة في بيان، تداولته وسائل اعلام كردية، واطلع عليه "ناس" نسخة منه، (20 نيسان 2021)، ان "أحد الارهابيين مجرم كبير يدعى ابو علي الجميلي وهو والي الفلوجة الذي دخل حدود الاقليم بهوية مزورة".

واشار البيان الى انه "بعد جمع المعلومات والادلة على عصابة ومجموعة ارهابية تابعة لداعش في عدد من مدن الاقليم كانت تعد العدة وتروم تنفيذ عدد من العمليات الارهابية، وبقرار من رئيس مؤسسة اسايش الاقليم، قام اسايش السليمانية بالعمل على هذه القضية".

وتابع البيان ان "التحقيقات بدأت وبعد البحث والجهد المتواصل ليلا ونهارا ومراقبتهم وجمع المعلومات تم التوصل لرأس خيط وتمت مراقبة جميع التحركات وكشف الخطط وهويات ومعلومات شخصية عن الارهابيين من قبل قوات اسايش السليمانية".

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