التعادل السلبي ينهي لقاء الصقور وتراكتور الايراني

2021/04/20 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة القوة الجوية وتراكتور سازي الايراني ضمن منافسات دوري ابطال اسيا بكرة القدم.

واقيمت المباراة على ملعب الشارقة ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

ولم يتمكن الفريقان من هز الشباك بالرغم من الافضلية النسبية للصقور، لتنتهي كما بدأت من دون اهداف.

التعادل اوصل القوة الجوية الى النقطة الثانية في ذيل الترتيب، فيما اصبح رصيد تراكتور 3 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الثانية.

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