قرارات وتوجيهات حكومية جديدة بشأن الموازنة والبطاقة التموينية

2021/04/20 | 20:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، وزارة التجارة بمواصلة العمل على توفير مواد البطاقة التموينية، كما خول مجلس الوزراء الكاظمي صلاحية الطعن امام المحكمة الاتحادية في عدد من مواد قانون الموازنة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اليوم، (20 نيسان 2021)، ان "الكاظمي، ترأس جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، بحث فيها تطورات الاحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الاعمال".

وأضاف البيان، ان "الكاظمي جدد خلال الجلسة توجيهاته السابقة لوزارة التجارة بمواصلة العمل على توفير مواد البطاقة التموينية، كما وجه وزير التجارة لللقيام بزيارات يومية والوقوف ميدانيا على عملية التوزيع".

وتابع، كما "شدد على ضرورة قيام وزارة العمل ببذل المزيد من الجهود لدعم الشرائح المشمولة بالرعاية الاجتماعية، والعمل بانسيابية بعيدا عن الروتين".

واشار رئيس الوزراء "الى الجهود الكبيرة لوزارة الصحة في حملات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا"، داعيا "وزارتي التربية والتعليم العالي الى التعاون مع وزارة الصحة لتسهيل اخذ اللقاحات من قبل الكوادر التعليمية والتدريسية".

ولفت البيان، إلى ان "وزير الصحة والبيئة قدم تقريرا مفصلا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، واستعرض جهود الوزارة وملاكاتها في عمليات تلقيح المواطنين في بغداد وباقي المحافظات، وجهود حملات التوعية في هذا المجال".

وزاد البيان، "وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة بشأن الطعون بالموازنة العامة، وقد اصدر المجلس القرار التالي:

-تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2021، في ضوء التقرير المقدم من الامانة العامة لمجلس الوزراء".

A.A

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