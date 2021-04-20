تربية نينوى تباشر بتطبيق إجراءات التعاقد مع المحاضرين

2021/04/20 | 20:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية تربية نينوى، الثلاثاء، المباشرة بتطبيق إجراءات التعاقد مع المحاضرين.وقالت المديرية في بيان، إن “مدير عام تربية نينوى يوسف السبعاوي، ترأس اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الرئيسة ومديري أقسام التربية للبدء بتطبيق إجراءات التعاقد مع المحاضرين والإداريين العاملين بالمجان”.وأكد السبعاوي بحسب البيان، أن “الهدف من عقد هذا الاجتماع الموسع هو لتحديد […]

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