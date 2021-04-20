نتيجة ’’تفاعلات كيميائية’’.. نشوب حريق داخل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياويات بالبصرة (صور)-عاجل

2021/04/20 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةالدفاع المدني يخمد حريق داخل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياويات في البصرة ..تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياويات في ناحية خور الزبير جنوب محافظة البصرة .

حيث اندلع حادث حريق داخل جملون متخذ لخلط المواد الكيماوية (بروكسايد) مشيد من الطابوق ومسقف بالچينكو ، وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني من اجل أسناد فرق الحماية الذاتية التابعة إلى الشركة المذكورة وتمكنت من اخماد النيران ومنع اتساعها وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة تفاعل فضلات المواد الكيميائية .

يتبع..

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