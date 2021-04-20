توجيه جديد من الكاظمي لوزير التجارة بخصوص توزيع مفردات البطاقة التموينية

2021/04/20 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، (20 نيسان 2021)، خلال جلسته الاعتيادية، قرارات عدة بخصوص تطورات الأحداث في البلاد.وجدد الكاظمي خلال الجلسة، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي "توجيهاته السابقة لوزارة التجارة بمواصلة العمل على توفير مواد البطاقة التموينية". كما وجه وزير التجارة "للقيام بزيارات يومية والوقوف ميدانيا على عملية التوزيع".كما شدد على "ضرورة قيام وزارة العمل ببذل المزيد من الجهود لدعم الشرائح المشمولة بالرعاية الاجتماعية، والعمل بانسيابية بعيدا عن الروتين".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "الجهود الكبيرة لوزارة الصحة في حملات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا"، داعيا "وزارتي التربية والتعليم العالي الى التعاون مع وزارة الصحة لتسهيل اخذ اللقاحات من قبل الكوادر التعليمية والتدريسية".وقدم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، واستعرض جهود الوزارة وملاكاتها في عمليات تلقيح المواطنين في بغداد وباقي المحافظات، وجهود حملات التوعية في هذا المجال.وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة بشأن الطعون بالموازنة العامة، وقد اصدر المجلس القرار التالي: - تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ ٢٠٢١، في ضوء التقرير المقدم من الامانة العامة لمجلس الوزراء.

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