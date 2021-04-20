2021/04/20 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحدث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في مقابلة أمتلفزة، عن إمكانية ترشحه للبيت الأبيض في عام 2024، وقال إنه ينظر للأمر “بجدية”، لكنه رفض إعطاء إجابة قاطعة عما إذا كان قد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب ينظر بجدية لإمكانية ترشحه لانتخابات 2024 المركز الخبري الوطني.

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