"التدين لا يُفرض بالقانون".. جدل بالمغرب لاعتقال مفطرين في رمضان

2021/04/20 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناضل جمعيات حقوقية مغربية من أجل إلغاء المتابعات القانونية التي تلزم المواطنين من المسلمين بالتزام الصيام خلال شهر رمضان، ومعاقبتهم في حال الإخلال بذلك "الالتزام".

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