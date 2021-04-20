يحيى رسول يعلن عن إلقاء القبض على 4 ’إرهابيين’ في سامراء

2021/04/20 | 20:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، القبض على مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في سامراء.

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وقال اللواء رسول في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (20 نيسان 2021)، إن "أبطال قيادة عمليات سامراء نفذوا واجباً للبحث والتفتيش في مناطق أم رويس وام ظهير وطوبية ضمن قاطع قيادة العمليات".

وأضاف، انه "تم العثور خلال عمليات التفتيش على قنبرتي هاون".

من جانب اخر أشار رسول الى ان "قسم الشرطة في قضاء بلد تمكن من إلقاء القبض على مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".

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