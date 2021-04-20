إتلاف مواد مخالفة للضوابط في جمرك القائم الحدودي

2021/04/20 | 20:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، إتلاف مواد مخالفة للضوابط في مركز جمرك القائم الحدودي.

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