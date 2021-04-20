صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  1020 المسجلة اليوم بكورونا


صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  1020 المسجلة اليوم بكورونا
2021/04/20 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل   1020 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها     729 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة  1020 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

729 حالة خلال الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية  

قطاع البلديات الثاني  127 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن  37 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول  31 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة  82 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 99 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 95 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب   62 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية    59 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال   36 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان   71 حالة من خلال الرصد الوبائي

    291حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

   53حالة  في مدينة الصدرموزعة على المحلات /  الحميدية /   / 14 / معمل الغاز   /  الاورفلي  / الحبيبية

 حالات   في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502   8

  17حالة   في الشعب  محلة   / سبع قصور /  قرب النادي العربي  /الجمعيات / 337 /حي اور /  حي البساتين  / 333/ 341   /321 / 324 .

 9حالات   في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/  952/ حي السكك /  / 62 9 /

 14حالة    في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

   32حالة في منطقة البلديات توزعت على محلاتها وشوارعها    

    13 حالات    في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 12

13حالة   في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق  / شارع المسبح / 725 / 719 / 703  .

  13حالة  في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين /

  9حالات في منطقة الزوية  .

14حالة في منطقة العبيدي محلة / 714/  السوق  / الشهداء 

8حالات في منطقة زيونة  محلة / 714  / تقاطع ميسلون

9حالات في منطقة الضباط

  9حالات في حي القاهرة

منطقة الحرية 4حالات في

8 حالات في منطقة المدائن

11 حالة في منطقة الحسينية

7 حالات في منطقة الطالبية 

5 حالات في منطقة حي النضال 

4 حالات في باب الشيخ

 5 حالات في الدورة

9 حالات في الصبيخ

5 حالات في الكفاح

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