صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  1020 المسجلة اليوم بكورونا

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1020 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي
729 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع البلديات الثاني 127 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع المدائن 37 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع البلديات الأول 31 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الرصافة 82 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع بغداد جديدة 99 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الصدر 95 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الشعب 62 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاعظمية 59 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاستقلال 36 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع النهروان 71 حالة من خلال الرصد الوبائي
291حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
53حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية
حالات في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502 8
17حالة في الشعب محلة / سبع قصور / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / 333/ 341 /321 / 324 .
9حالات في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 /
14حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة
32حالة في منطقة البلديات توزعت على محلاتها وشوارعها
13 حالات في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 12
13حالة في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .
13حالة في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين /
9حالات في منطقة الزوية .
14حالة في منطقة العبيدي محلة / 714/ السوق / الشهداء
8حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون
9حالات في منطقة الضباط
9حالات في حي القاهرة
منطقة الحرية 4حالات في
8 حالات في منطقة المدائن
11 حالة في منطقة الحسينية
7 حالات في منطقة الطالبية
5 حالات في منطقة حي النضال
4 حالات في باب الشيخ
5 حالات في الدورة
9 حالات في الصبيخ
5 حالات في الكفاح
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