صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  1020 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/20 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1020 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 729 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1020 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

729 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الثاني 127 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 37 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 31 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 82 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 99 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 95 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 62 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 59 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 36 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 71 حالة من خلال الرصد الوبائي

291حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

53حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية

حالات في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502 8

17حالة في الشعب محلة / سبع قصور / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / 333/ 341 /321 / 324 .

9حالات في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 /

14حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

32حالة في منطقة البلديات توزعت على محلاتها وشوارعها

13 حالات في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 12

13حالة في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

13حالة في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين /

9حالات في منطقة الزوية .

14حالة في منطقة العبيدي محلة / 714/ السوق / الشهداء

8حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون

9حالات في منطقة الضباط

9حالات في حي القاهرة

منطقة الحرية 4حالات في

8 حالات في منطقة المدائن

11 حالة في منطقة الحسينية

7 حالات في منطقة الطالبية

5 حالات في منطقة حي النضال

4 حالات في باب الشيخ

5 حالات في الدورة

9 حالات في الصبيخ

5 حالات في الكفاح

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