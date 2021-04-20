2021/04/20 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن اخماد حريق داخل شركة “البتروكيمياويات” في البصرة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياويات في ناحية خور الزبير جنوب محافظة البصرة”.

وأضافت أن “حادث الحريق اندلع داخل جملون متخذ لخلط المواد الكيماوية (بروكسايد) مشيد من الطابوق ومسقف بالچينكو”، مشيرة الى أنه “على الفور هرعت فرق الدفاع المدني من اجل اسناد فرق الحماية الذاتية التابعة إلى الشركة المذكورة وتمكنت من اخماد النيران ومنع اتساعها وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”.

ولفت بيان المديرية الى أن “سبب الحادث كان نتيجة تفاعل فضلات المواد الكيميائية”.

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