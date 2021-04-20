'مناورة ومحاولة هروب'.. حقيقة حوارات السعودية مع إيران في العراق

2021/04/20 | 20:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف المحلل السياسي حيدر البرزنجي، الثلاثاء، ان الحوارات السعودية الأخيرة هي مناورات ومحاولة هروب، مشيرا الى عدم رضا ادارة بايدن عن سلوك وسياسة المملكة.

وقال حيدر البرزنجي في تصريح لـNRT عربية (20 نيسان 2021) ان "السعودية ليست نيتها تحقيق حوارات واقعية وحقيقية وما تفعله ليست الا مناورات".

وأضاف البرزنجي انه "منذ 40 عاما ولم تستطع السعودية فتح باب علاقاتها" مبينا انها "تريد أن توصل رسائل للادارة الاميركية والاحتلال الصهيوني بانها قادرة على بناء علاقات وتصفيرها من خلال هذه المناورات أو تريد ان تخفف ضغط الادارة الاميركية عليها".

وأوضح، ان "ادارة بايدن غير راضية على أداء وسلوك السياسة السعودية ويظهر ذلك من خلال تصريحات بايدن المتشنجة تجاه الادارة السعودية".

وبين البرزنجي، ان "السعودية من باب الدبلوماسية تحاول دخول العراق وجعل البوابة مفتوحة لها من اجل اظهار امكانيتها بالتحكم بملف العلاقات الدولية، ومحاولتها الهروب من الملف اليمني والسوري".

وتابع البرزنجي" لكنني غير واثق من قدرة السعودية على تصفير جميع المشاكل المتعلقة بالسعودية والجمهورية الاسلامية وفقا لمعطيات واشتراطات كثيرة".

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