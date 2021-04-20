2021/04/20 | 20:47 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ أعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ، الثلاثاء، القبض على مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في سامراء.
وقال اللواء رسول في تغريدة عبر “تويتر”، إن “أبطال قيادة عمليات سامراء نفذوا واجباً للبحث والتفتيش في مناطق أم رويس وام ظهير وطوبية ضمن قاطع قيادة العمليات”.
وأضاف ، انه “تم العثور […]
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وقال اللواء رسول في تغريدة عبر “تويتر”، إن “أبطال قيادة عمليات سامراء نفذوا واجباً للبحث والتفتيش في مناطق أم رويس وام ظهير وطوبية ضمن قاطع قيادة العمليات”.
وأضاف ، انه “تم العثور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى رسول يعلن عن إلقاء القبض على 4 (إرهابيين) في سامراء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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