يحيى رسول يعلن عن إلقاء القبض على 4 (إرهابيين) في سامراء

2021/04/20 | 20:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ، الثلاثاء، القبض على مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في سامراء.وقال اللواء رسول في تغريدة عبر “تويتر”، إن “أبطال قيادة عمليات سامراء نفذوا واجباً للبحث والتفتيش في مناطق أم رويس وام ظهير وطوبية ضمن قاطع قيادة العمليات”.وأضاف ، انه “تم العثور […]

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