2021/04/20 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الكاظمي يستضيف الرئاسات وقادة الكتل في مأدبة إفطار المركز الخبري الوطني.

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