الكاظمي يستضيف الرئاسات وقادة الكتل في مأدبة إفطار رمضانية

2021/04/20 | 21:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاستضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الرئاسات وقادة الكتل في مأدبة إفطار رمضانية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكاظمي استضاف الرئاسات وقادة الكتل في مأدبة إفطار رمضانية".واع/

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