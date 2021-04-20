الكاظمي يستضيف الرئاسات وقادة الكتل في مأدبة افطار رمضانية (صور)

2021/04/20 | 21:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، مأدبة إفطار استضاف فيها الرئاسات وقادة الكتل.

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وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقة "ناس" نسخة منه، (20 نيسان 2021)، إن "الكاظمي استضاف الرئاسات وقادة الكتل في مأدبة افطار رمضانية".

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