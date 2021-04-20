2021/04/20 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الثلاثاء، عن اعتقال "داعشي" في الموصل.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب، إنه "تم القاء القبض على الداعشي (م ه ص ش) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأضافت أن "اعتقاله تم في الجانب الايسر من الموصل".

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