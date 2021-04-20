الحلبوسي يشارك في مأدبة افطار اقامها الكاظمي بحضور الرئاسات وقادة الكتل

2021/04/20 | 21:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حضر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مأدبة افطار رمضانية اقامها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمشاركة الرئاسات وقادة الكتل السياسية.

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