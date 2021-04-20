رئيس الحكومة العراقية يوجه

2021/04/20 | 21:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد مجلس الوزراء العراقي، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء، لبحث تطورات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول ألاعمال.ووجه مصطفى الكاظمي، خلال الاجتماع، وزارة التجارة …

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