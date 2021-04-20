مقترح بتغيير الحظر خلال الـ10 أيام الاخيرة من رمضان (وثيقة)

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دولار - دینار
143,750=$100
یورو - دینار
174,000=€100
جنيه - دینار
193,000 =£100
ریال - دینار
5,750=100,000
اللیرة الترکیة - دینار
20,000=100
1000 = 2,500دینار
1000=183,000
1000=131,250
1000=140,0000
$100=1300,000
114,25$ =€100
£100=193,000
20,000=100
1000=150,53$
1000=110$
1000=116$
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