القبض على متهمين يقومون بتزوير فحوصات كورونا للمسافرين

2021/04/20 | 21:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، الثلاثاء، اعتقال متهمين بتزوير فحوصات كورونا للمسافرين.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (20 نيسان 2021)، ان "مفارز مركز شرطة الامام علي، تمكنت من القاء القبض على متهمين يعملون في شركة للسياحة والسفر، ضبطت بحوزتهم اختاما مزورة لمصارف ومستشفيات واطباء ومختبرات واوراق فارغة عليها ختم مختبر".

واضاف البيان ان المتهمين "يقومون بموجب تلك الاوراق والاختام بتزوير نتيجة فحص فيروس كورونا للزبائن الذين يرومون السفر خارج البلاد".

وأوضحت المديرية، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة 289/298 من قانون العقوبات العراقي".

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