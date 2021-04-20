2021/04/20 | 21:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفى مصدر حكومي ، الثلاثاء ، الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح السياسي العراقي جمال الكربولي.وقال المصدر، بحسب الوكالة الرسمية، إن ” لا صحة للانباء التي تداولتها بعض المواقع عن إطلاق سراح جمال الكربولي”.وأضاف إن “الكربولي ما يزال قيد التحقيق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر حكومي ينفي إطلاق سراح جمال الكربولي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر حكومي ينفي إطلاق سراح جمال الكربولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).