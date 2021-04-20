معلنة إحباط مخطط لاستهداف مدن كردستان.. الآسايش تنشر تفاصيل وأسماء قيادات بداعش نفذوا عمليات إرهابية- عاجل

2021/04/20 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد أعلنت مؤسسة الآسايش في اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 22 إرهابيا كانوا في طور إعادة التنظيم ومحاولة تنفيذ عمليات إرهابية.وذكرت مؤسسة الآسايش في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "هؤلاء الإرهابيين اعتقلوا في حملات أمنية منفصلة في السليمانية وكرميان وجمجمال وسيدصادق وبشدر، ابرزهم الإرهابي ابو علي الجميلي مايسمى بوالي الفلوجة في تنظيم داعش الارهابي.وتابع البيان: "بعد جمع المعلومات والوثائق حول هذه الخلية الارهابية لتنظيم داعش والتي كانت تستعد لتنفيذ عمليات ارهابية في عدد من مدن اقليم كردستان، بدأت مديرية الآسايش في السليمانية بتحقيقاتها حول هذا الملف، وبعد جهود ومتابعة دقيقة بدأت خيوط الادلة تظهر امام قوات الآسايش وتم وضع جميع تحركات الارهابيين تحت المراقبة المستمرة.وقال البيان: بعد الحصول على موافقة قاضي التحقيق، تمكنت قوات الآسايس وفي عدة عمليات موسعة ومشتركة بين قوات آسايش السليمانية وكرميان وغربي السليمانية وشارزور ورابرين، تم اعتقال جميع الإرهابيين قبل تنفيذ مخططاتهم لتخريب الأمن والاستقرار.وأوضح البيان: في يوم 25/2/2021، تم اعتقال الإرهابي (ز.س) المعروف بأنس الكوردي، من قبل آسايش السليمانية ورابرين وشارزور بعد متابعة دقيقة واثناء محاولته الهروب الى خارج اقليم كردستان.واضاف البيان: هذا الارهابي المجرم استطاع في العام 2019 بناء علاقات مع مجموعة ارهابية في السليمانية وكرميان وجمجمال خططت لنصب اعلام لتنظيم داعش الارهابي وتنفيذ عمليات ارهابية، وهذا الارهابي قام ايضا بتدريب عدد من الارهابيين على صنع العبوات والمواد المتفجرة لتنفيذ عمليات ارهابية.وتابع البيان: في يوم 25/3/2021، وخلال عملية امنية محكمة تمكنت قوات الآسايش في السليمانية وجمجمال من اعتقال الارهابي البارز والفار من العدالة (ح.م) المعروف بابو علي الجميلي مايسمى بوالي الفلوجة في تنظيم داعش الارهابي، الذي نفذ العديد من العمليات الارهابية والجرائم ضد الانسانية.واوضح البيان: ان هذا الارهابي التحق في البداية بتنظيم القاعدة الارهابي، وفي العام 2014 بايع تنظيم داعش الارهابي وشارك في تنفيذ العديد من الهجمات الارهابية بصفة مقاتل كما اشرف على تنفيذ عمليات ارهابية اخرى ونصب نائبا لوالي الولايات الجنوبية ومن ثم اصبح والياً للفلوجة في تنظيم داعش الارهابي.وقال البيان: في يوم 1/4/2021، استطاعت قوات الآسايش في السليمانية وكرميان وخلال عمليات امنية منفصلة من اعتقال الارهابيين (ج.ف) المعروف بابي الدرداء والارهابيين (م.ح) و(م.ح.ع) في قضاء كلار.

واشار البيان الى انه وبعد تلك العمليات اعتقلت قوات الآسايش السليمانية وغربي السليمانية 5 ارهابيين في قضاء جمجمال وهم الارهابيين (أ.ه) (ش.ب) و(س.ن) و(ه.أ) و(أ.ن).وتابع البيان: التحقيقات حول هذه الخلية الارهابية استمرت وفي يوم 2/4/2021، وخلال 8 عمليات مختلفة تمكنت قوات الآسايش في السليمانية وكرميان من اعتقال 8 ارهابيين من نفس الخلية الارهابية، الارهابيين (ه.ع) في كفري و(د.س) المعروف بالدكتور بخاري و(ش.ع) و(ع.ع) المعروف بابن لادن الكردي، و(أ.ح) المعروف بابو شهاب و(م.ج) المعروف بمحمد الكوردي في قضاء كلار و(م.ن) في ناحية باونور.وقال البيان: في اطار التحقيقات التي جرت حول تلك المجموعة ارهابية تمكنت قوات الآسايش في السليمانية وكرميان في يوم 3/4/2021 من اعتقال الارهابي (م.أ) المعروف بحبيب في قضاء كلار، وفي يوم 4/4/2021، تم اعتقال الارهابي (ر.أ) والارهابي (ج.س) المعروف بابو انس في السليمانية والارهابي (أ.ح) في قاء كفري.واضاف البيان: "بعد التحقيق وتسجيل اقوال الارهابيين اعترفوا بخططهم لتنفيذ عمليات ارهابية في اقليم كردستان والتدريب على صنع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة والتخطيط لتفجير عدد من الاماكن واختطاف المواطنين واغتيال الضباط الآمنين وخاصة الذين لهم دور في مواجهة الارهاب، ومن المخططات الني كانت الخلية تريد تنفيذها هي تخريب قبور شهداء الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، بالاضافة الى نشر الفكر التكفيري في مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام تلك المواقع لتوسيع الخليات الارهابية والاعلان والتحشيد للفكر التكفيري والارهابي، ومهاجمة وتكفير اي عالم ديني او مواطن لايؤيد افكارهم الارهابية".وفي ختام البيان وجهت مؤسسة الآسايش الشكر لجميع الضباط والمنتسبين في عمليات آسايش السليمانية وكرميان وغربي السليمانية وشارزور ورابرين على "نجاح العمليات الامنية ووجهودهم المستمرة وسهرهم المتواصل على حماية الامن والاستقرار في اقليم كردستان وانهم لن يتركوا المهتمين والارهابيين، وسيفشلون جميع مخططاتهم وسيقدمونهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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