أمر قضائي يمنع الفيفا واليويفا من إيقاف السوبرليج

2021/04/20 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أصدرت محكمة إسبانية، أمراً قضائياً يمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، من إيقاف منافسات دوري السوبر الأوروبي التي ستضم أفضل الأندية بالقارة العجوز.

ويعمل اليويفا والفيفا لإجهاض هذا المقترح، لأنه سيقتل المنافسة بالقارة العجوز، على اعتبار أن المسابقة ستشهد مشاركة نفس الأندية تقريباً، بغض النظر عن ترتيبها في الدوريات المحلية الخاصة بها.

وبحسب وكالة الأنباء “رويترز”، فإن،" محكمة إسبانية تتخذ من مدينة مدريد مقراً لها، أصدرت حكماً أولياً يمنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا من إيقاف دوري السوبر الأوروبي".

كما طالبت هذه المحكمة بعدم فرض عقوبات على الأندية التي ستشارك بدوري السوبر الأوروبي لحين دراسة القضية.

وكان الاتحادين الدولي والأوروبي يُخططان للجوء إلى القضاء من أجل وضع حدٍ لهذه البطولة قبل بدايتها، ولكن يبدو أن المحاكم تقف إلى جانب السوبرليج.

وبالتأكيد فهذا الحكم ليس نهائياً، كما أنه غير نابع من المحاكم المتخصصة، ولكنه يؤكد أن الاتحادين الدولي والأوروبي لن يفرضا عقوبات على الأندية الداعمة للسوبرليج، بسهولة كما يتخيل البعض، وبالتالي فهذا انتصار مبدئي للأندية الـ12.

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