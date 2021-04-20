نائب يتوقع مستقبل إجراءات الحظر الصحي مع استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا

2021/04/20 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توقع عضو لجنة الصحة النيابية، سلمان حسن، اليوم الثلاثاء، مستقبل الاجراءات الوقائية بظل استمرار تسجل معدلات مرتفعة من الاصابة بفيروس كورونا، فيما رجح اتخاذ قرار مهم حتى مع تسجل 10 الاف اصابة.

وقال سلمان حسن، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "معدل الاصابات اليومية في العراق مرتفع للغاية، وخاصة في الايام الاخيرة اذا سجل معدلات قياسية"، مبينا أن "الوضع صعب ومعقد في ظل التزام محدود جدا للغاية من قبل الاهالي بالاجراءات الوقائية".

واضاف حسن، أنه "حتى في حال ارتفع معدل الاصابات اليومية فوق حاجز 10 الاف اصابة، فان توسيع مبدا الحظر الشامل صعب ومستبعد في ذات الوقت، وذلك لاسباب عدة، ابرزها نسبة الفقر المرتفعة جدا في المجتمع، مقابل اجراءات حكومية لاتزال متواضعة".

وتابع، أن "القرار الاهم الذي يمكن اتخاذه هو الغاء الدوام الحضوري في المدارس الذي بدء العمل به قبل ايام لمراحل متعددة، والعودة للالكتروني".

وأكد عضو لجنة الصحة النيابية، أن "اللقاحات هي الحل الامثل لمواجهة تفشي وباء كورونا في ظل معدلات الاصابة العالية جدا، والتي تجاوزت حاجز 8 الاف اصابة مؤخرا".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال يوم واحد.

وبحسب جدول توضيحي نشرته وازرة الصحة تضمن "تسجيل 8208 إصابات جديدة بكورونا و34 حالة وفاة و6888 حالة شفاء في عموم البلاد خلال يوم واحد".

وأضاف الجدول أن "اكثر من 17 الف شخص تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا هذا اليوم ليصبح العدد التراكمي للمطعمين اكثر من 25 الف شخص".

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