وفاة ثانية داخل فيلق القدس الايراني في غضون 3 أيام

2021/04/20 | 21:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توفي اليوم الثلاثاء، اللواء محمد علي حق بين، أحد قادة “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، إثر إصابته بفيروس كورونا.وأفاد التلفزيون الإيراني بأن اللواء محمد علي حق بين، هو فاتح “نبل والزهراء” في سوريا، ومن المستشارين الكبار في سوريا والعراق، وأنه حارب التنظيمات الإرهابية إلى جانب قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني”.تجدر […]

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