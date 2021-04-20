مصادر تكشف.. تشيلسي يتحضّر للانسحاب من

2021/04/20 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر لوكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنكليزي يتحضر للانسحاب من بطولة "سوبر ليغ" المستقلة عن مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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