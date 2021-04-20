الصحة النيابية تقدم حلاً للحد من انتشار الوباء.. و تعلق على جدوى الحظر الشامل

2021/04/20 | 21:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، الثلاثاء، عدم جدوى الانتقال إلى الحظر الشامل يومياً بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، بخلاف ما كان عليه الوضع في العام الماضي.

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وقال عضو اللجنة حسن خلاطي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (20 نيسان 2021)، إن "لجنة الصحة ليست مع إعادة الحظر الشامل الذي كان مؤثراً مع بدء انتشار الفيروس في العام الماضي، لكن بعد انتشار الوباء وتفشيه فلا توجد جدوى منه".

وأضاف خلاطي أن "إجراءات الحظر الحالية بسيطة وليست مشددة ولا توجد علاقة مباشرة في كسر سلسلة انتقال العدوى، لكنه أسلوب غير مباشر لمنع التجمعات".

وتابع أن "الحل هو الالتزام الذاتي الطوعي بإجراءات الوقاية، وعندها لن نكون بحاجة لحظر جزئي أو شامل".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في وقت سابق، فرض الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت في شهر رمضان، وفرض الجزئي لبقية أيام الأسبوع من الساعة 8 مساء وحتى الخامسة صباحا.

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