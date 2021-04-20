طالباني: لايجوز ان تصبح الخلافات ذريعة لتجاوز حدود الاخلاق

2021/04/20 | 21:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان عن دعمه ومساندته للنائبة آلا طالباني رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وتعرضت النائبة آلا طالباني رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، لهجمات جائرة من قبل احد المواقع بعد تصريحات ادلت بها حول الاوضاع في اقليم كوردستان.

وقال قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان في بيان: مهما كانت الخلافات السياسية عميقة وواسعة، ومهما كانت آرائنا وافكارنا بعيدة ومتعارضة مع بعضها البعض فلايجوز ان تصبح ذريعة لقلة الأدب وتجاوز حدود الاخلاق.

واضاف: والاسوء من ذلك تلك العقلية التي تهاجم شخصية وجسد سيدة سياسية بذريعة الخلافات السياسية.

من جانبها، أصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، يوم امس الاثنين، بيانا حول هجوم جائر لاحدى المواقع على رئيسة الكتلة آلا طالباني.

وقال الدكتور بختيار شاويس المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب، ان عددا من الاشخاص وبعيدا عن الاعراف الصحفية والانسانية، شنوا هجوما جائرا عبر موقع (باس نيوز) ضد السيدة آلا طالباني رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب.

واضاف شاويس، ان انفعالاتهم جاءت نتيجة تصريح السيدة آلا طالباني في برنامج لقناة العهد الفضائية، مفاده: ان مسعود بارزاني ليس المرجع السياسي الوحيد في اقليم كوردستان.

وشدد شاويس، اننا في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، نؤكد على كلام رئيسة الكتلة، ونعتقد ان مثل هذا الهجوم الجائر غير المستند الى الاسس، اشارة للافلاس السياسي واصابة نفوس اصحابها بالهيستيريا وتنبع من باب التملق ومن اجل كسب المال المسروق من الشعب، والا ان مثل هذه الهجمة لا قيمة لها عند الاشخاص الواعين والوطنيين.

PUKmedia خاص

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