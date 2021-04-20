زراعة كربلاء تضع خطة لتطوير بساتين النخيل

2021/04/20 | 21:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية زراعة كربلاء، الثلاثاء، قيام المديرية بحملات كبيرة لمكافحة الحشرات التي تصيب المحاصيل الزراعية داعيا الفلاحين لمراجعة الشعب الزراعية لاستلام المبيدات.

وقال مدير المديرية رزاق الطائي في تصريح لـ NRTعربية (20 نيسان 2021) انه "فيما يتعلق بحملات مكافحة البساتين والنخيل تقوم مديرية الزراعة في كربلاء بالتعاون مع دائرة وقاية المزروعات واقسام الوقاية في المديرية باعداد خطة للقيام بمكافحة كافة الافات الزراعية في مواعيد المحددة وهذه الخطة هي مكافحة حشرة الدوباس ومكافحة حشرة الحميرة وخياس طلع النخيل وفيما يتعلق بمكافحة محاصيل الخضر ومنها محصول الطماطة والعائلة الباذنجانية ايضا تقوم بمكافحة التوتب سلوته ومكافحة الحشرات التي تصيب المحاصيل الشتوية ومنها محصول الحنطة ومكافحة المن وحشرة السونا".

وأضاف الطائي "هذه الحملات تقوم بها مديرية الزراعة على عموم المحافظة بتوفير هذه المبيدات الرصينة والمعتمدة لدى وزارة الزراعة بشكل مجاني".

ودعا الطائي الفلاحين والمزارعين الى "مراجعة الشعب الزراعية لاستلام المبيدات لتقليل الاضرار التي قد تسببهها الافات والحشرات".

واوضح: "في هذا الوقت تقوم المديرية بحملة كبيرة وناجحة لمكافحة حشرة المن التي تصيب محصول الحنطة" مبينا انه "محصول استراتيجي بدأ يتوسع بشكل كبير في محافظة كربلاء وقد تم تغطيته " مؤكدا "استمراركوادر الوقاية بحملة مستمرة لمكافحة القوارض التي تصيب البساتين بعد ما تم استلام المبيدات من دائرة وقاية المزروعات بالتنسيق مع قسم الوقاية في المديرية وتم توزيعهاعلى الشعب الزراعية".

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